Şile'deki su çilesine tepki gösteren Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e 'DARK'lı gönderme
İstanbul Şile'deki su çilesini 'su tankerli' gönderme yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketliyerek "İyi seyirler!" diyerek göndermede bulundu.
İstanbul Şile'de yaşanan su sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.
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