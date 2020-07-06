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Şile'deki su çilesine tepki gösteren Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e 'DARK'lı gönderme

'deki su çilesini 'su tankerli' gönderme yapan Sanayi ve , Lideri ile İYİ Parti lideri 'i etiketliyerek "İyi seyirler!" diyerek göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Şile'deki su çilesine tepki gösteren Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e 'DARK'lı gönderme

İstanbul Şile'de yaşanan su sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

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