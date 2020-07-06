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Van'daki faciada flaş gelişme: Ölü sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haberine göre; 'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Van'daki faciada flaş gelişme: Ölü sayısı 11'e yükseldi

Van'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor..

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