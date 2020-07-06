06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! Sabah erken saatte duyurdu!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı salgını ile ilgili sabah saatlerinde yeni bir uyarıda bulundu. hesabından bir paylaşımda bulunan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! Sabah erken saatte duyurdu!

Sabah saatlerinde hesabı Twitter'dan son dakika bir açıklama yapan Sağlık Bakanı , açık bir uyarıda bulundu.

"BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz" diyerek tedbir uyarısı yapan Bakan Koca, paylaştığı mesajda, "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde de bir mesaj paylaşan Koca, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" demişti.

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