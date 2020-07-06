Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! Sabah erken saatte duyurdu!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili sabah saatlerinde yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz." dedi.
Sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık bir uyarıda bulundu.
"BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz" diyerek tedbir uyarısı yapan Bakan Koca, paylaştığı mesajda, "BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde de bir mesaj paylaşan Koca, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" demişti.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.
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