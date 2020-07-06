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Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında çıkan yangında kaybolan son kişi hakkında açıklama

Son dakika haberleri.. Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasında çıkan yangında kaybolan son kişi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır." denildi.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında çıkan yangında kaybolan son kişi hakkında açıklama

Sakarya Valiliği: Bugün itibariyle kayıp olan 7'inci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır.

Detaylar gelecek...

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