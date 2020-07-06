06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İngiltere, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı

İngiltere, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı

Son dakika haberi... , gazeteci 'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle 20 vatandaşını yaptırım listesine aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
İngiltere, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı
Detaylar geliyor...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA