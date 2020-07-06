Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 6 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Önemli uyarılarda bulunan Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.
"VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Diyarbakır’da operasyon! Böyle yakalandılar
- İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
- FETÖ'cü Enes Kanter bir kez daha haddini aştı!
- 300 hektarlık alanı kaybettik
- Bakan Pakdemirli Gelibolu'ya hareket etti
- Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır?
- Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme
- Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
- Sakarya'daki patlamada kaybolan son kişi bulundu
- NASA başkent Ankara ve Anıtkabir'in fotoğrafını paylaştı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...
- İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?
- TOKİ Konya Tuzlukçu Beyşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama
- Magnum Porsche 2020 çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
- KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
- Son dakika: Kıdem tazminatı tavan fiyatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu?
- Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?