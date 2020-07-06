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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi |Video

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Giriş: 06.07.2020 11:46
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
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