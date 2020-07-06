Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Böyle devam ederse... 6 Temmuz koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Haziran ayında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında kontrollü normal hayata geçiş döneminin ardından artış görülmüştü. Yeniden düşüşe geçen vaka sayısının yanı sıra uyarılar peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "tedbir uyarısı" geldi. Peki, 6 Temmuz koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgınında toplam test sayısı 4 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 olurken vaka sayısında yeniden düşüş başladığı görülüyor. Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok artığı illerin İstanbul, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa ve Diyarbakır olduğunun altını çizerek "tedbir" konusunda bir kez daha uyardı. Peki, 6 Temmuz koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? İşte koronavirüs salgınında son durum...
BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
6 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü tablonun akşam saatlerine yayımlanması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye'de 5 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 205.758 oldu. Corona virüsü nedeniyle 5.225 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.127, toplam entube hasta sayısı 392 olarak açıklanırken, 180.680 hastanın iyileştiği bildirildi.
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BAKAN KOCA'DAN "TEDBİR" UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.
Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
"YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ, YENİ VAKALARI TAKİBEN ARTIŞ EĞİLİMİNDE"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."
"TÜRKİYE, 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAKTAKİ KARARLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur." dedi.
"BU BAŞARIYI DOĞRU ŞEKİLDE DÜNYAYA ANLATMAMIZ GEREKİYOR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle çok hızlı ve detaylı önlemler alındığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları salgın döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte aldık." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla "yeni normale" geçiş kurallarını belirlediğini ve uygulamaya başladığını hatırlatan Ersoy, uluslararası hava trafiğini açmak için gerekli işlemlere başladıklarını dile getirdi.
Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor." dedi.
OKULLARDA ALINMASI GEREKEN KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BELİRLENDİ
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde, 31 Ağustos'ta açılacak okullarda alınacak önlemler yer aldı.
Rehbere göre, okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.
Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için şu önlemlere uyulması gerekecek:
Kovid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.
- Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.
- Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.
- Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.
- Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere riayet edilecek.
- Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe ve benzeri yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak benzeri malzemeler kullanılacak.
- Kurum bünyesinde varsa giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının yapıldığı okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak. Satışlar, mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilecek.
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