Sanatçı Alpay, Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunu söyleyince lince maruz kaldı

Usta sanatçı Alpay, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'ne katıldığı için hedef yapıldı. Linç kampanyasına maruz bırakılan Alpay, Sabah Gazetesi'nin Günaydın Eki'ne özel açıklamalarda bulunduğu için de ayrıca hedef tahtasına oturtuldu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM" DEDİ

Usta sanatçı Alpay, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri hakkında şunları kaydetti: "Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum."

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

TELE 1 kanalı bu haberi, "Alpay'dan Yeditepe konseri açıklaması: Erdoğan'a minnettarım hakkında geçtiğimiz yıl terör soruşturması başlatılan Alpay, 'Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristtim" demişti" diyerek duyurdu.

Alpay "Yeditepe Konserleri müzik sektörüne nefes oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" cümlesini kullandığı için sosyal medyadan yeniden bir linç kampanyası başlatıldı. Alpay'ı linç etmeye ve söylediklerine pişman etmeye çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları tweet üstüne tweet attı.

YERLİ VE MİLLİ NE VARSA KARŞILAR

Alpay'a destek linç kampanyasına tepki gösterenler de vardı. Bir sosyal medya kullanıcısı TELE 1 kanalının başlattığı sosyal medya lincini, "Değerli sanatçımız Alpay yedi tepe konseri ardından bir ülkenin başkanına minnettarım dediği için TELE 1 kanalı tarafından linç kampanyası başlatıldı bu ülkede yerli ve milli ne varsa karşılar"dedi. Bir başkası ise "Sözde sanatçılar, usta sanatçı olan Alpay'ı sosyal medyada linç etmeye başlamış… Nedeni ise Recep Tayyip Erdoğan 'a minnettarım demesi. O sözde sanatçılar önce haddini bilsin, sonra edebini takınsın, varsa tabi" diye tepki gösterdi.



CHP'LİLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ

Erva Aydinlik isimli Twitter kullanıcısı ise "Şarkıcı Alpay CHP eleştirmekten başka ne yapıyor ki? Kendini hayatı boyunca destekleyen insanları desteklemeyen, onları korumayan bir parti CHP Bu karantina döneminde sanatçılar için ne yaptı? Güzel işleri karalamak yerine destek olunmalı dediği için CHP'liler tarafımdan linç ediliyor" dedi.

DAMLA KAYA - SABAH