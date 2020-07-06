KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? İşte tarihi...
KPSS adaylarına müjdeli haber geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 sınav takvimi ile başvuru tarihleri belli oldu. 30 Haziran'da KPSS lisans başvurularının başlamasının ardından ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri merak ediliyordu. 2020 KPSS tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde lisans başvurularının başlamasının ardından ön lisans ve ortaöğretim adayları için yapılacak oturumların tarihleri araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak?
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Daha sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
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