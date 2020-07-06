KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? İşte tarihi...

KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde lisans başvurularının başlamasının ardından ön lisans ve ortaöğretim adayları için yapılacak oturumların tarihleri araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak?

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020