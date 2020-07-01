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Son dakika: KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor?

tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. , ""KPSS ilk tercihi - 4 Ağustostarihlerinde, ikinci tercihler ise - 7 Ocak tarihlerinde alınacak" dedi. Sınav ödemelerinin hangi bankaya yatırılacağı sorusunun cevabı merak edilen başka unsur oluyor. Peki, KPSS tercihleri hangi tarihler arasında yapılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor? sorularının cevapları son dakika gündemi oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Sınav ödemelerinin hangi bankaya yatırılacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, KPSS tercihleri hangi tarihler arasında yapılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.

, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül'den 13 Kasım'a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini - 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.

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