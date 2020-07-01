Son dakika: KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor?
KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Selçuk, ""KPSS ilk tercihi 23 Temmuz- 4 Ağustostarihlerinde, ikinci tercihler ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihlerinde alınacak" dedi. Sınav ödemelerinin hangi bankaya yatırılacağı sorusunun cevabı merak edilen başka unsur oluyor. Peki, KPSS tercihleri hangi tarihler arasında yapılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS ücreti hangi bankaya, nereye yatırılıyor? sorularının cevapları son dakika gündemi oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Sınav ödemelerinin hangi bankaya yatırılacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, KPSS tercihleri hangi tarihler arasında yapılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.
Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.
KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül'den 13 Kasım'a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.
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