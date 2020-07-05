Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Dünyada eşine az rastlanan bir başarı
“Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla enerjide dünyada eşine az rastlanan bir başarı hikâyesi ortaya koyduk " mesajı verdi. Fatih Dönmez, "2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin megavatın üzerine çıkardık." açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açılış konuşmasını yapıtı.
Bakan Dönmez, "18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla enerjide dünyada eşine az rastlanan bir başarı hikâyesi ortaya koyduk " mesajı verdi.
Fatih Dönmez, "2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin megavatın üzerine çıkardık." açıklamasını yaptı.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"11.3 milyar liraya mal olan hidroelektrik santrallerimiz hayat suyu olacak. 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücü 91 bin megavatın üzerine çıkardık. Artışın en önemlisini yerli ve yenilebilir enerji oluşturuyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26.3 iken haziran 2020 itibariyle yüzde 50.7 seviyesine ulaştık. 2002'de 11 bin megavat olan hidroelektrik gücümüz mayıs 2020 sonu itibariyle 29 bin megavate ulaştık. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 74 yarışma düzenleyeceğiz. Küçük ve orta ölçekli yatırımcının yenilenebilir enerjiye dahil etmiş olacağız Akıncı HES 99 megavatlık toplam kurulu güce sahip.231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak"
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan, "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir." dedi.
"Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi."
Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, "Sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz." dedi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye’nin yeni gücü: 30 hava aracı taşıyacak
- Enerji Bakanı'ndan iki ilçeye doğalgaz müjdesi
- Bakan Pekcan'dan "Gümrük Birliği" mesajı
- Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş açıklamalar
- Her şey buna bağlı! Yüzde 30 seviyelerine çıkacak
- Konut kredisi rekor kırdı!
- THY kanatlarını doğa için açıyor
- Ulaştırma Bakanı’ndan havalimanı müjdesi
- Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
- Banka MTV taksit kampanyaları 2020!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?