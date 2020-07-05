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Son dakika: Başkan Erdoğan Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Haiti Jovenel Moïse ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve virüsle mücadele ele alındı.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.

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