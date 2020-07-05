Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sağlık Turizm, Güvenli Kent' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sağlık Turizm, Güvenli Kent' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz.
(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.
"(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik." ifadelerini kullandı.
detaylar gelecek...
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