Şehit polis memuru Hurşit Uzel'in ailesi! "FETÖ'cüler cehenneme mahkum"
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Ülkenin en karanlık ve ihanet kokan gecesinde görev bitimine 1 saat kala şehit olan polis memuru Hurşit Uzel’in annesi “Çok istedi, 11 yıl sonra şehit oldu” ifadelerini kullanırken kardeşi Hüseyin Uzel ise “FETÖ milletin gönlünde ebedi cehenneme mahkûm oldu” şeklinde konuştu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4. yılında şehit yakınları hüznü, sevinci ve gururu birlikte yaşıyor. Polis memuru Hurşit Uzel'de, o gece geçici görevle gittiği Özel harekat Daire Başkanlığı'nda şehit oldu. Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde yaşayan annesi Güldane Uzel (72), oğlunun Batman'da görev yaptığı 2005 yılında tayininin Ankara'ya çıktığını belirterek, oğlunun en büyük arzusunun şehit olmak olduğunu söyledi. Oğlu'nun Batman'da görev yaparken 3 arkadaşının şehit düştüğünü, kendisi eve iki gün önce geldiği için şehit olamadığını anlatan anne, "Oğlum bundan dolayı çok üzülmüştü. Ama 15 Temmuz'da, görevinin bitimine 1 saat kala şehadete kavuştu" dedi. Uzel, oğlunun şahadetini anlattı.
SON BİR SAATİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Hurşit'in polis olmasını ben istedim. Polis olduktan sonra da hemen evlendirdim. 20 yıllık evli ve 3 çocuğu vardı.
Ama hayalinde hep özel harekatçı olmak vardı. Ankara'da karakolda görev yapıyordu. 15 Temmuz'dan bir kaç gün önce özel harekatın amiri karakola gelip geçici görev için 5 gönüllü istemiş. Hurşit hemen elini kaldırarak gönüllü olmuş. O sıralar personel yetersizliği nedeniyle özel harekatçıların giriş çıkış güvenliğini oğlum ve 4 arkadaşı sağlıyormuş. Amiri perşembe günü Hurşit'e 'göreviniz bitti istersen karakoluna dönebilirsin' demiş. Oğlum ise amirine 'Cuma günü de çalışıp haftayı tamamlayayım' demiş. Amirleri de kabul etmiş. Cuma günü özel harekattan çıkış yapılacakmış, oğlumda çıkış güvenliği almış. 1 saat sonra da eski görev yerine dönecekmiş. O sırda FETÖ'cü hainler özel harekata uçakla saldırmış, ikinci saldırıda oğlumda şehit düşmüş. Diğer 4 polis karakollarına döndükleri için şehit olmadı. Sadece kendi isteğiyle bir gün daha kalan oğlum şehit düştü. Batman'da 2 günle kaçırdığı şehitliği rabbim oğluma görevinin son 1 saatinde verdi.
15 Temmuz'dan 1 ay önce oğlunun Ankara'daki evine ziyarete gitmiştim. Televizyonda haberleri izlerken, güneydoğu da şehit düşen bir askerin, eşinin hamile olduğunu duyunca ağladım. Oğlum da bana 'ne ağlıyorsun anne. Şehidin arkasından ağlanmaz. Şimdi bana melekler gelse sen şehit olacaksın deseler ben gözü kapalı atlarım. Ne mutlu ki onlara Allah'ın sevgili kullarıymış' dedi. O yüzden bende artık üzülmüyorum. Oğlum hayali olan şehitlik mertebesine ulaştı. Ne mutlu ki bana şehit annesi oldum.
MİLLETİN GÖNLÜNDE MAHKÛM OLDULAR
Hurşit Uzel'in kardeşi Hüseyin Uzel ise ağabeyinin iyi bir şair ve ressam olduğunu belirterek; "Resim yapardı, onu taklit edip resim öğretmeni oldum. Güzel şiir yazardı, onu taklit edip şiir kitabı çıkarıp derece aldım. Aramızdaki tek fark o Fenerbahçeli ben ise Galatasaraylıydım. Şehit olmadan önce bana 'resim yaptım üzerine atladın, şiir yazdım şair oldun. Bari çocuklarımı Galatasaraylı yapma Fenerbahçeli kalsınlar' dedi. Şehit olduktan sonra oğlunu okula yazdırmaya götürdüğümüzde okul müdürü yeğenime hangi takımı tuttuğunu sordu, o da 'Fenerbahçe' dedi. Ben hiç bir yeğenimin Fenerbahçeliyim demesine hayatımda bu kadar sevineceğimi tahmin etmezdim. Bizim başka bir vatanımız yok.
FETÖ, milletin gönlünde ve mahşeri vicdanda ebedi cehenneme mahkum oldu. Kendisini bırakın ona sempati duyanların bile bu topraklarda artık yatacak yerleri kalmadı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'nin yardımı üzerine Boşnaklar'dan büyük sevinç!
- CHP'li Kaboğlu'ndan bir skandal daha!
- Başkan Erdoğan kritik talimat
- THY'den önemli adım! O seferler yeniden başladı
- "Benden tandırı yakmamı istediler"
- LGBTİ sapkınlık projesine dikkat! Çocukları...
- Bakan Koca'dan düğün uyarısı!
- Soner Yalçın'a 5 yıllık hapis şoku!
- Bataklık kurutuldu! Tarihi operasyonda flaş gelişme
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?