Son dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken tedbirleri yayınladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı. Bakanlık, salgın döneminde mümkünse okullara ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı.
Buna göre, veliler, çocuklarının belirti göstermesi halinde okula göndermeyeceklerine dair imza verecek Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde göre, veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.
Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak.
Temassız ateş ölçer ve maske de olacak.
Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak .
Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek .
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