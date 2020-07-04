Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi ‘Atmaca’nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" füzesinin ilk kez 200 kilometre üzerindeki hedefini başarıyla vurduğunu belirtti. İsmail Demir "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu." ifadelerini kullandı.
"ENVANTERE GİRMEYE HAZIRLANIYOR"
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
Atmacamız bu sefer uzun uçtu 🚀🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020
200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz
ADINDAN SÖZ ETTİRECEK
Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.
Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.
200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.
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