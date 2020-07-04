İstanbul’da sosyal mesafesiz asker uğurlamasına ceza yağdı

Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı.

KONVOY DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; bahse konu asker uğurlama konvoyu Saip Molla Caddesi üzerinde durduruldu.

CEZA KESİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen Özgür K., Ramazan S. ve Emrah B. isimli şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 3180 TL'den olmak üzere toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)