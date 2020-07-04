04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da sosyal mesafesiz asker uğurlamasına ceza yağdı

İstanbul’da sosyal mesafesiz asker uğurlamasına ceza yağdı

’da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler yakıp havaya ateş açtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler tespit ettikleri 3 şahsa toplam 9 bin 540 lira para cezası kesti. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
ABONE OL
İstanbul’da sosyal mesafesiz asker uğurlamasına ceza yağdı

Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı.

Son dakika: İstanbul’da sosyal mesafesiz asker uğurlamasına ceza yağdı | Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SOSYAL MESAFESİZ ASKER UĞURLAMASINA CEZA YAĞDI | VİDEO

KONVOY DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; bahse konu asker uğurlama konvoyu Saip Molla Caddesi üzerinde durduruldu.

CEZA KESİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen Özgür K., Ramazan S. ve Emrah B. isimli şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 3180 TL'den olmak üzere toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA