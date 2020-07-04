04 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sabah yazarı Salih Tuna yazdı: Z kuşağı zehir gibiymiş, Kemal Bey'in avlayacağı bir kuşaksa ciddi sorun var demektir

Sabah yazarı Salih Tuna yazdı: Z kuşağı zehir gibiymiş, Kemal Bey'in avlayacağı bir kuşaksa ciddi sorun var demektir

Sabah yazarı bir süredir tartışmalara konu olan hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna yazısında, “Z kuşağı dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, 'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba. Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar… Ayrıca gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel.... Şayet 'in (tabiri caizse) "avlayacağı" veya " atacağı" bir kuşaksa ortada ciddi bir sorun var demektir.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
ABONE OL
Sabah yazarı Salih Tuna yazdı: Z kuşağı zehir gibiymiş, Kemal Bey'in avlayacağı bir kuşaksa ciddi sorun var demektir

İşte Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:

Z kuşağı dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, AVM'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba. Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar.

Yeryüzünün en büyük tekelleri YouTube'dan Twitter'a kadar sosyal medya platformları değil mi? Peki bu tekelleri hiç sorguluyorlar mı? Ayrıca zehir gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel...

Kemal Bey'den Meral Hanım'a kadar herkes "ağını" attığına göre bu sene çok Z kuşağı yaptı sanırım…

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA