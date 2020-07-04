Sabah yazarı Salih Tuna yazdı: Z kuşağı zehir gibiymiş, Kemal Bey'in avlayacağı bir kuşaksa ciddi sorun var demektir
Sabah yazarı Salih Tuna bir süredir tartışmalara konu olan Z kuşağı hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna yazısında, “Z kuşağı dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, AVM'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba. Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar… Ayrıca zehir gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel.... Şayet Kemal Bey'in (tabiri caizse) "avlayacağı" veya "olta atacağı" bir kuşaksa ortada ciddi bir sorun var demektir.” ifadelerini kullandı.
İşte Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:
Z kuşağı dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, AVM'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba. Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar.
Yeryüzünün en büyük tekelleri YouTube'dan Twitter'a kadar sosyal medya platformları değil mi? Peki bu tekelleri hiç sorguluyorlar mı? Ayrıca zehir gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel...
Kemal Bey'den Meral Hanım'a kadar herkes "ağını" attığına göre bu sene çok Z kuşağı yaptı sanırım…
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