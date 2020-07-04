İşte Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:

Z kuşağı dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, AVM'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba. Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar.

Yeryüzünün en büyük tekelleri YouTube'dan Twitter'a kadar sosyal medya platformları değil mi? Peki bu tekelleri hiç sorguluyorlar mı? Ayrıca zehir gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel...

Kemal Bey'den Meral Hanım'a kadar herkes "ağını" attığına göre bu sene çok Z kuşağı yaptı sanırım…