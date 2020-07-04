Yerli ve milli füze 'Atmaca'dan 220 kilometredeki hedefe nokta atışı |Video

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen seyir füzesi atmaca, test aşamasını başarıyla tamamladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve diğer bir adıyla gemisavar füzesi olarakta bilinen atmaca füzesinin yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" füzesinin ilk kez 200 kilometre üzerindeki hedefini başarıyla vurduğunu belirtti. İsmail Demir "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu." ifadelerini kullandı.

"ENVANTERE GİRMEYE HAZIRLANIYOR"

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.