Mehmetçik Perak Kampı’nı ele geçirdi!
Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, Mehmetçik teröristlerin can damarı niteliğindeki Perak Kampı’nı ele geçirdi.
Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe Kaplan Harekâtı'nda teröristlerin bölgeden tamamen temizlenmesinden sonra Perak Kampı alanına giren Mehmetçik, C-4 ve Kompoze A tipi plastik patlayıcı, TNT kayıpları ve RDX ile desteklenmiş toplam 63 el yapımı uzaktan kumandalı bombayı imha etti.
4 odalı 2 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildi. Tüneldeki 3 ton kuru gıda imha edilirken, 8 RPG-7 Roketatar, 15 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M-16, 2 M-15 portatif tüfek, 2 Zagros adı verilen keskin nişancı tüfeği ile Polonya ve Almanya menşeli 243 el bombaları ele geçirildi. Teröristlerin kaçış istikametindeki Zaho ilçesinin Derkar Boğazı ile Batufa Vadisi de önceki gece 3 F-16 tarafından vuruldu, 11 hedef imha edildi.
Mehmetçik daha önce Pusağa Vadisi, Şeşdara, Pirbela, Şeraniş kampları ile Akrep, Heliz, Siser, Mergasor, Kasroki tepeleri ve Hantur Dağı'nı ele geçirmişti. Harekâtın başlamasından bu yana Haftanin'de 875 hedef imha edilirken, 52 terörist öldürüldü. Öte yandan Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde komandalar, bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedefleri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 F-16 uçağı ile imha edildi.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
TUNCELI'DE il jandarma komutanlığına bağlı özel hareket birlikleri, Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, sözde Tunceli karargah sorumlularından olan, Terörden Arananlar listesinde Gri kategoride yer alan 'Sefkan' kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise 'Alişer' kod adlı Yusuf Şeker olduğu tespit edildi.
Sabah
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'den Mısır'a terör operasyonu tepkisi
- Dayakçı Ozan Güven'in yanında oldular! Tepkiler çığ gibi...
- Hakkari'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
- Koronavirüs mutasyona uğradı Avrupa'dan ABD'ye yayıldı! Koronavirüs artık daha bulaşıcı
- Yolsuzluğun belgesi WhatsApp’tan çıktı
- Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, A Haber'de Ozan Güven'in kadına şiddet olayını değerlendirdi
- Özel Harekat Polisleri Adana'da uygulama yaptı
- Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
- Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de Ata tohumun önemini anlattı
- Sabıkalı fabrika! 11 yılda 5'inci patlama...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?