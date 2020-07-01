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Haberler Galeri Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Çoklu Baro Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını açıkladı. Özkan, Meclis önünde kamuoyunu bilgilendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkan, "Her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Adliye yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri adil bir denge gözeterek yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı. Peki, herkesin merak ettiği Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte madde madde baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifinin detayları…

Giriş Tarihi: 01.07.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 13:55
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Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın detaylarını basın toplantısıyla açıkladığı çoklu baro teklifinde birçok yenilik var.

- Avukatlara duruşmalarda cübbe giymek koşuluyla kılık ve kıyafet konusunda serbestlik tanınacak

- Her baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda üç delege ve bir başkanla temsil edilecek

- Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukat bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilecek

- Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak

- Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

AK Parti baroların vesayetine son verecek 27 maddeden oluşan düzenlemeyle ilgili teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle birlikte avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatla çoklu baro kurulacak. Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.

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Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

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Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

AVUKATLARA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

Avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak. Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek. Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, kayıtlı olduğu baro başkanına veya yönetim kuruluna, bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorunda olacak. Yazılı zorunluluğa uymayan avukat hakkında, kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası verebilecek.

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Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...

YENİ BAŞLAYANLARA KESENEK İNDİRİMİ
Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacak. Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.