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Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Çoklu Baro Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını açıkladı. Özkan, Meclis önünde kamuoyunu bilgilendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkan, "Her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Adliye yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri adil bir denge gözeterek yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı. Peki, herkesin merak ettiği Çoklu baro sistemi geliyor! Yeni baro sistemi nasıl olacak? Çoklu baro sistemi nedir? İşte madde madde baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifinin detayları…
Giriş Tarihi: 01.07.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 13:55
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