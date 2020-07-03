Avrupa'nın en büyüğü olacak Çetin Barajı ve HES’in açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Limak Şirketler Grubu tarafından inşaatı rekor sayılabilecek bir süre olan 2,5 yılda tamamlandığı hatırlatılan ve toplam kurulu gücü 420 MW olan Çetin Barajı ve HES'in pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle açılışı yapılacak.

Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nın, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğu belirtildi. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacminin ise 4.8 milyon m3 olduğu ifade edildi.

"YILLIK 100 MİLYON DOLAR EKONOMİYE KATKI"

Limak Grubu tarafından toplamda 600 milyon dolar yatırımla inşaatı tamamlanan Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından yıllık ortalama 1.5 milyar kWh'lik enerji üretimi gerçekleştireceği ve Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacağına da dikkat çekildi.

"YURT DIŞINDAN ENERJİ İTHALATIMIZI DA BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTACAK"

Limak, Çetin Barajı ve HES ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı; "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını kullanması anlamında milli ekonomimize çok büyük bir katkı yapması beklenen Çetin Barajı ve HES, yurt dışından enerji ithalatımızı da büyük ölçüde azaltacak."