03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Avaşin-Basyan vuruldu

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, " ait iki F-16 uçağımız, ’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Avaşin-Basyan vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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