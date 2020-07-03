Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Avaşin-Basyan vuruldu
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Göklerin Kartalları her daim görevinin başında...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020
Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır. pic.twitter.com/s5HPGf6jVH
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