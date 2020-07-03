14 yaşındaki genç kız İstanbul'da hayatının şokunu yaşadı!
İstanbul’da annesinin bakkala gönderdiği 14 yaşındaki kız, cinsel istismara uğradı. Bakkaldan eve geç dönen küçük kızın annesinin ısrarı sonucu ortaya çıkan olayda şüphelinin eve yakın bir börekçide çalıştığı öğrenildi. 23 yaşındaki şüphelinin mağdur kızı zorla istismar ettiği belirlendi. Şüpheli tutuklanırken hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı
Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul'da annesinin bakkala gönderdiği 14 yaşındaki kız cinsel istismara uğradı. Mide bulandıran olay 4 Mart günü meydana geldi. Saat 22:30 sıralarında anne A.D., 14 yaşındaki kızını alışveriş yapmak üzere mahalle bakkalına gönderdi.
EVE GECİKTİ, ANNE ISRARLA SORDU
Bir süre sonra mağdurun geciktiğini farkeden anne, gözlemek için evin camından dışarıya baktı. O sırada mağdurun 23 yaşındaki şüpheli Habib B.'nin çalışmış olduğu işyerinden çıktığını gördü. Daha sonra eve gelen mağdura neden geciktiğini soran anne aldığı cevap karşısında şoke oldu.
İSTİSMAR ETTİ
Mağdur kız annesine ve polise verdiği ifadesinde, şüphelinin evlerine yakın mesafede olan bir börekçide çalıştığını ve ismini 'Zaza' olarak bildiğini, şüphelinin kendisini bakkala alışveriş yapmaya gittiği sırada yanına konuşmak için çağırdığını kaydetti. 'Zaza' ile birlikte işyerinin içine girdiklerini, şüphelinin kendisini dükkanın arka tarafına götürdüğünü ifade etti. Burada kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan mağdur kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu.
ŞÜPHELİ İNKAR ETTİ
Şüpheli savunmasında, börekçide garson olarak çalıştığını, mağdurun çalıştığı işyerinin yakınlarında oturduğunu, kendisine 'seni seviyorum, ben sana aşığım' içerikli mektuplar gönderdiğini iddia etti. Mağdur kızın kendisinin dükkâna geldiğini ileri sürerek atılı suçlamaları kabul etmedi.
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
Emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Habib B. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
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