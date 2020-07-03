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Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere 'nın başkenti Trablus'a gitti.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a ulaştı.

Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.

Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Libyada... | Video SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER LİBYA'DA... | VİDEO

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililerce karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.



Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libyada SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN LİBYA'DA

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