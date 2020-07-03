Son dakika: AK Parti TBMM Başkanlığı için adayı Mustafa Şentop'un ismini Genel Sekreterliğe sundu
AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.
Muş, Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve kendisinin imzasıyla halen TBMM Başkanı olan Mustafa Şentop'u yeniden aday gösterdiklerini söyledi.
Şentop'un adaylığının ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Muş, "Önümüzdeki 7 Temmuz Salı günü ilk oylamalar yapılacaktır. İlk iki turda üçte iki çoğunluğun, üçüncü turda ise salt çoğunluğun oyunu alan aday TBMM Başkanı seçilecektir. Süreç bu şekilde işleyecektir. Tüm adayları tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Libya'da...
- Başkan Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması
- Olay yerindeki bakanlardan ilk açıklama
- Jandarma subay-astsubay başvuru nasıl yapılır?
- Bakan Albayrak'tan "patlama" ile ilgili mesaj
- Havai fişek fabrikasındaki patlamadan acı haber
- Son dakika: Başkan Erdoğan Levent Camii temel atma töreninde
- Büyükada davasında flaş karar
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama
- Yargıtay'dan şehit Savcı Kiraz davasında karar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?
- Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?