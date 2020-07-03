Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Yarın yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleştirildiği günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

MEB ve ÖSYM'nin takvimine göre, 4-5 Temmuz'da herhangi bir sınav bulunmuyor.

4-5 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu yani 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte sokağa çıkma yasağının sona erdiği biliniyordu. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.