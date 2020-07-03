Son dakika haberleri: Büyükada davasında 11 sanık hakkında flaş karar
Son dakika... İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Büyükada davası” olarak bilinen davada karar verildi. Mahkeme, 6 sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Buna göre Taner Kılıç ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. İdil Eser, Özlem Dalkıran ve Günal Kurşun ise ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan ceza aldı. Diğer iki sanık ise beraat ettirildi.
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3 sanık da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.
CEZALAR TEK TEK AÇIKLANDI
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan Taner Kılıç 6 yıl 3 ay hapse çarptırılırken 'Örgüte yardım' suçundan İdil Eser 1 yıl 13 ay, Özlem Dalkıran 1 yıl 13 ay, Günal Kurşun ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Veli Acu ve Nejat Taştan'ın beraatine hükmetti.
Bilindiği gibi, davanın savcılık mütalaasında, sanıkların terör örgütleri ve üyeleriyle bağlantıları ayrıntılarıyla açıklanmıştı.
Savcılığın mütalaasında sanık Taner Kılıç'ın 18 farklı GSM hattı kullandığı cep telefonu üzerinden FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullandığının tespit edildiği bildirilmişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra örgütün bankası Bank Asya'ya para yatırdığı, hesap işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kız kardeşinin eşinin, hakkında yakalama kararı olan, firari Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış olduğu mütalaada bildirilmişti. Sanık Taner Kılıç'tan ele geçirilen dijital materyallerde Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili örgütlerin lehine kamuoyu oluşturma yönelik hazırlanmış metinler bulunduğu belirtilen mütalaada, sanığın cep telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'e ait bir video bulunduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
Sanık İdil Eser'den ele geçirilen dokümanlarda ise, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'de insan haklarının ağır tehlike altında olduğu iddiasıyla gaz ihracatı yapılmaması için Güney Kore Ankara Büyükelçiliği'ne yazılmış belgeler bulumuştu. Sanık Nejat Taştan'ın FETÖ ve PKK/KCK, DHKP/C terör örgütü üyeleriyle 'bağış', 'borç iade' açıklamalarıyla banka hesap hareketleri ile telefon görüşmeleri belirlenmişti. Sanık Günal Kurşun'un da FETÖ üyeleri ve şirketleri ile arasında para hareketleri tespit edilmişti. Sanık Özlem Dalkıran'ın MGK kararlarıyla, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplarla bağlantıları gerekçesiyle, kapatılan derneklerle para hareketleri tespit edilmişti. Sanık Veli Acu'nun da terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle telefon görüşmeleri ve para trafiği belirlenmişti.
Savcılık Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun ise "Silahlı terör örgütlerine yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istedi. Davada yargılanan diğer 5 sanığın ise beraatları talep edilmişti. (Dilek YAMAN/SABAH)
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