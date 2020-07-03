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Sakarya'daki patlamanın gizemini AKİ çözecek!

Hendek bölgesinde sabah saatlerinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müsürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Sakarya'daki patlamanın gizemini AKİ çözecek!

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 108 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin benüz bir bilgi bulunmuyor. Patlamanın neden gerçekleştiğine ilişkin çok yölü araştırma devam ediyor.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme(AKİ) ekipleri çalışma başlattı.

Sakaryada meydana gelen patlamanın gizemini AKİ çözecek SAKARYA'DA MEYDANA GELEN PATLAMANIN GİZEMİNİ AKİ ÇÖZECEK

Fabrikada detaylı inceleme yapan ve delil toplayan AKİ ekiplerinin hazırlayacakları rapor patlamanın nedenine ışık tutacak. AKİ ekipleri, doğal afetler ya da patlama ve yangın gibi çoklu ölüm olaylarında görev yapıyor.

Nazif KARAMAN / SABAH

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