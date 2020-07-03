BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)