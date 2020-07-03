vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
Jandarma subay ve astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1000 astsubay ve 300 subay öğrenci olmak üzere toplam 1300 öğrenci alımı yapılacağı bildirilmişti. Merakla beklenen başvurular bugün başladı. 2020 Jandarma subay ve astsubay alımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
Jandarma subay ve astsubay alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, andarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne 300 subay öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000 astsubay öğrenci alımı yapılacak. Merakla beklenen başvurular 3 Temmuz'da başladı. Jandarma subay ve astsubay alımı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
JANDARMA SUBAY ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 3 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,
c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)
ç.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d.Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e.www.jandarma.gov.trve www.jsga.edu.trinternet adreslerinde yayımlanan "2020 yılıJandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci başvuru kılavuzu'nda ve 2020 yılıJandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.
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- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
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