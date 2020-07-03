03 Temmuz 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, Katar'dan yurda döndü

Başkan , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği 'dan yurda döndü. Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı da yurda döndü.

Başkan Erdoğan, Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.

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