Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

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