Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Katar ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
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