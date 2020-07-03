03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar paylaşımı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından Katar ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN KATAR PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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