İletişim Başkanlığı ABD'deki internet ve sosyal medya düzenlemelerini örnek gösterdi
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyanın birçok ülkesinde uygulanan örnekleri açıkladı.
İletişim Başkanlığı, internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ABD'deki dijital zorbalığa karşı alınan önlemler aktarıldı.
İŞTE ABD'DEKİ DÜZENLEMELER
İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut...
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSÜ taban puanları 2020!
- MSÜ kaç kişi başvurdu?
- Murat Hakan Uzan kimdir?
- FETÖ'cü Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istemi
- Sosyal medya mı sosyal terör mü?
- FETÖ’nün yeğeni ünlü gelinlik mağazasını ifşa etti
- Muharrem İnce'nin kardeşine hapis şoku
- MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı!
- ABD'de corona tekrar artışta! Ölü sayısı 130.843
- EGM'den sosyal medya zorbalığıyla ilgili açıklama: Hassasiyetle takip ediliyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi