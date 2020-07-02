İletişim Başkanlığı ABD'deki internet ve sosyal medya düzenlemelerini örnek gösterdi

İletişim Başkanlığı, internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ABD'deki dijital zorbalığa karşı alınan önlemler aktarıldı.

İŞTE ABD'DEKİ DÜZENLEMELER

İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut...