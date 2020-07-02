02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanlığı ABD'deki internet ve sosyal medya düzenlemelerini örnek gösterdi

İletişim Başkanlığı ABD'deki internet ve sosyal medya düzenlemelerini örnek gösterdi

, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyanın birçok ülkesinde uygulanan örnekleri açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
ABONE OL
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ÖRNEKLERİ

, internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ABD'deki dijital zorbalığa karşı alınan önlemler aktarıldı.

İŞTE ABD'DEKİ DÜZENLEMELER

İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA