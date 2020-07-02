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Son dakika: Bakan Koca 2 Temmuz Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı! İstanbul ve Ankara... |Video

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Giriş: 02.07.2020 19:52
Güncelleme:02.07.2020 19:55
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca bugün 49.714 test yapıldığını 1.186 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıklandı. Bugün 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ise Kovid-19 nedeniyle vefa eden vatandaşlarımızın sayısı ise 5.167'e yükseldi. 1.543 kişi ise sağlığına kavuştu. Öte yandan Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğunu en çok vaka olan 5 ili açıkladı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakan Koca bugün 49.714 test yapıldığını 1.186 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıklandı.

Bugün 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ise Kovid-19 nedeniyle vefa eden vatandaşlarımızın sayısı ise 5.167'e yükseldi. 1.543 kişi ise sağlığına kavuştu.

Öte yandan Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğunu en çok vaka olan 5 ili açıkladı.

İstanbul ve Ankara'nın dışında vaka sayısının fazla olduğu diğer 3 il ise Gaziantep, Konya ve Bursa...

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