02 Temmuz 2020, Perşembe
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EGM'den sosyal medya zorbalığıyla ilgili açıklama: Hassasiyetle takip ediliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada, kişi veya kurumları hedef gösterecek şekilde gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların  faaliyetlerine destek niteliği taşıyan içeriklerin hassasiyetle takip edildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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EGM'DEN SOSYAL MEDYA ZORBALIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

'den yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

Siber devriye faaliyetleri kapsamında, '5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' çerçevesinde Atatürk'e yönelik hakaret suçları ile TCK 299 maddesi gereğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarının resen takip edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan, milletvekili ya da benzer siyasi kişiliklere yönelik olarak işlenen hakaret suçları takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında değerlendirildiğinden ancak kişilerin şikayeti üzerine adli makamların talep ve talimatları doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.

Ayrıca sosyal medya üzerinde ya da internet ortamında, kişi ve kurumları hedef göstermek suretiyle gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıyan ya da takibi şikayete bağlı olmakla birlikte toplumda infial uyandıran içerikler hassasiyetle takip edilmekte, bu hususlarda adli süreçlere delil olacak nitelikte çalışmalar yapılmaktadır.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadele; siyasi düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin sanal ortamda da sürdürülmeye devam edecektir."

İletişim Başkanlığı ABD'deki internet ve sosyal medya düzenlemelerini örnek gösterdi İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ABD'DEKİ İNTERNET VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

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