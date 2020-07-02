İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 5 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Adalar ilçesi Büyükada'da önceden bir herhangi duyuru yapılmaksızın "çalışma atölyesi" adı altında gerçekleştiren, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütaalasını açıkladı.

TANER KILIÇ; FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYE OLMA SUÇUNU İŞLEDİ

Başsavcılığın; İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen mütaalada; FETÖ'den tutuklanan yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye olma suçunu işlediği ifade edildi. Mütaalada; Taner Kılıç'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1, TCK'nun 53/1, 58/9 ve 63. maddelerine göre cezalandırılmasını istendi.

KURŞUN, ESER, DALKIRAN, TAŞTAN VE ACU; TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM SUÇUNU İŞLEDİ

Mütaalada; sanıklardan İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Helsinki Yurttaşlık Deneği'nden Özlem Dalkıran, Eşit Haklar İzleme Derneği'den Nejat Taştan ve İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Veli Acu'nun, silahlı terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP-C yardım etme suçunu işledikleri ve bağlantılı oldukları terör örgütleri lehine faaliyette bulundukları ifade edildi..

Mütaalada; sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1, TCK'nun 220/7, 53/1, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep edildi.

TANER KILIÇ'IN CEP TELEFONUNDA BYLOCK TESPİT EDİLDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği esas hakkındaki mütaalada; sanık Taner Kılıç'ın 27 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kullandığı telefon üzerinden örgütün gizli yazışma programı ByLock kullandığının tespit edildiği, bilirkişi raporuyla ile de tespit edildiği üzere örgütle iltisaklı Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatından sonra para yatırdığı, hesap işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kız kardeşinin eşinin halen firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış olduğu ifade edildi..

GEZİ KALKIŞMASI VE 15 TEMMUZ YAZILARI…

Mütaalada; sanık Taner Kılıç'ın dijital materyallerinde, 2013 yılı Haziran ayında terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda vuku bulan ve kamu düzenini tehdit eden Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak, "Başbakanın sözleri şiddet olaylarını sadece kızıştırıyor.22291.doc" isimli word belgesinde; "Başbakanın sözleri şiddet olaylarını sadece körüklüyor" başlıklı yazının bulunduğu; "Darbe Sonrası-final.27446.doc" isimli word belgesinde de, "Türkiye: Darbe girişimi ve sonrasındaki baskının ardından insan hakları ağır tehlike altında" başlıklı yazının 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletimizin başta adı geçen terör örgütü ve diğer terör örgütlerine yönelik tedbirler aleyhine örgütlerin faaliyetleri ve lehlerine kamuoyunu oluşturulmasına yönelik olduğu ifade edildi..

CEP TELEFONUNDA GÜLEN'İN; "YALAN DA SÖYLEYEBİLİRSİNİZ, İFTİRA DA EDEBİLİRSİNİZ.." SÖZLERİNİN YER ALDIĞI VİDEO ÇIKTI

Mütaalada; sanık Taner Kılıç'ın cep telefonu üzerinde incelemenin yapıldığı, cep telefonunda FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in konuşmasının olduğu 41 saniyelik video olduğu ifade edildi.

Söz konusu videoda; FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen şunları söylüyor:

"Sıkıntısına salmışsınız, bir kere de artık o akıntıda geri dönme imkanı kalmamışsa yalan da söyleyebilirsiniz, iftira da edebilirsiniz, tedbirde de bulunabilirsiniz, uydurma itirafçılarda oluşturabilirsiniz. Önlerine kağıtlar kalemler de koyabilirsiniz. 'Bunlar hakkında şunu şunu şunu da söyleyin. Bu iftirayı atın. Sizi içeriye almayacağım' da diyebilirsiniz. Her sistemi aleyhte işlettirme, derdest edip götüren esesleri o mevzuda vazifelendirme vaat etme…"

Mütaalada; sanık Taner Kılıç'ın toplantıya katılmadığına dikkat çekildi.

İDİL ESER DE; TANER KILIÇ'LA İRTİBATLI

Mütaalada; sanıklardan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in üst ve oteldeki eşya aramalarında elde edilen dijital materyallerin incelenmesinde; DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek suçundan tutuklanan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen ile ilgili belgelerin olduğuna dikkat çekildi.

Mütaalada; İdil Eser'in, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğunu ve Murat Dicle isimli sahte hesabı kullandığını belirlenen kişinin Af örgütü çalışanı Fırat Doğan'a; "Kendisinin Irak'ta uzun zamandır PKK üyesi ve gerilla doktoru olduğu, Af örgütüne üye olmak istediğini, bunun kendileri için sorun olup olmayacağını sorduğu" şeklinde yazışmanın resim halinde bulunduğu ifade edildi..

Mütaalada; İdil Eser'in, darbe girişimi sırasında insan haklarının ağır tehlikede olduğu iddiası ile Türkiye'ye gaz ihracatının yapılmaması için Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği yazılmış belgelerin olduğu, sanıklardan Taner Kılıç'la görüşmelerinin bulunduğuna dikkat çekildi.

NEJAT TAŞTAN, BYLOCK KULLANICISI ASUMAN DOĞAN'LA İRTİBATLI

Başsavcılığın; İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği mütaalada; sanıklardan Eşit Haklar İzleme Derneği'den Nejat Taştan'ın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Asuman Doğan'ın görüşme kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Mütaalada; Neşat Taştan'ın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ/PDY terör örgütüne göre yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında şüphelilerden Necibe Işıl Demirakın'dan 26 Haziran 2015 tarihinde "Bağış" açıklamasıyla 500 TL, 8 Kasım 2016 tarihinde "Borç İade" açıklamasıyla 750 TL tutarında EFT aldığı ifade edildi..

Mütaalada; Neşat Taştan'ın, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza aldığı anlaşılan Hüseyin Aral isimli şahsa 5 Haziran 2016 tarihinde "Mersin" açıklamasıyla 750 TL EFT gönderdiği, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza aldığı anlaşılan Lukman Güler isimli şahıstan 21 Ocak 2016 tarihinde 3 bin 230 TL tutarında EFT aldığı, DHKP-C terör örgütünün yapılanmalarından olan Halkın Hukuk Bürosu yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddiasıyla İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Naciye Demir'e 700 TL tutarında EFT gönderdiği tespit edildi.

GÜNAL KURŞUN, BYLOCK KULLANAN ALİ ÇAMKÖMÜRÜ'YLE İRTİBATLI

Mütaalada; sanıklardan İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun'un, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Çamkömürü'yle görüşme kayıtlarının olduğu, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında kamu davası açılan Orhan Kemal Cengiz isimli şahsa 2015-2016 yıllarında üç işlemde toplam 5 bin 191 TL tutarında havale gönderdiği, 2013-2017 yılları arasında 11 işlemde toplam 15 bin 250 TL tutarında EFT gönderdiği, 2014-2017 yılları arasında iki işlemde toplam 2 bin 600 TL tutarında EFT aldığına dikkat çekildi.

Mütaalada; Orhan Kemal Cengiz'in, 2015 yılında FETÖ/PDY terör örgütü yayın organlarından olan Samanyolu Haber Yayıncılık Hizmetleri A.Ş isimli kurumda yapımcı olarak görev yaptığı, FETÖ/PDY terör örgütünün yayın kuruluşlarının sahibi olduğu Feza Gazetecilik A.Ş. isimli şirketten 2016 yılında iki ayrı işlemde toplam 7 bin 200 TL tutarında havale aldığı, 2014-2015 yıllarında 20 işlemde toplam 59 bin 600 TL tutarında EFT aldığı tespit edildiğine dikkat çekildi..

ÖZLEM DALKIRAN, FETÖ'DEN TUTUKLANAN BEDRİYE İŞTAR TARHANLI'YLA İRTİBATLI

Mütaalada; sanıklardan Helsinki Yurttaşlık Deneği'nden Özlem Dalkıran'ın, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Bedriye İştar Tarhanlı'yla görüşme kaydının olduğu, üst ve oteldeki eşya aramalarında elde edilen dijital materyallerin incelenmesinde; "İstanbul Hayır Meclisleri Buluşması-Tartışmalar" adlı Word belgesinin bulunduğu,

Mütaalada; söz konusu belgenin "Tartışmalar" isimli kısmında DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek suçundan tutuklanan ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen ile ilgili yazılar ve propaganda faaliyetleri kapsamında toplumsal yürüyüşlerin ilçelere nasıl yayılacağı şeklinde yazıların olduğu ifade edildi.

"VAPURA BİNMEDEN ÖNCE TÜM TEKNOLOJİK ALETLERİNİZİ KAPATACAKSINIZ…"

Mütaalada; sanık Özem Dalkıran'dan ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelenmesinde; WhatSapp grubunda toplantıya ilişkin konuşmalar olduğu, bunlardan bir tanesin de "Şimdi ciddi bir şey yazıyorum. Kolaylaştırıcımız Ali'den tercüme ediyorum. İlk ödeniviz- vapura binmeden önce tüm teknolojik aletlerinizi kapatacaksınız. Telefon, laptop, tablet, smart saat vs. Etrafı seyredecek, keyfini çıkararak seyahat ederek otele girinceye kadar açmayacaksınız. Okuyan ok desin. Herkesin gördüğünden emin olayım" şeklinde mesaj olduğuna dikkat çekildi.

Mütaalada; Özlem Dalkıran da Gezi Parkı hakkında yapılan konuşma ve tartışmaların olduğu, Milli Güvenlik Kurulu'nda devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruba aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan dernekler listesinde bulunan "Batı (Rojava) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" isimli kuruma 6 Ocak 2016 tarihinde "Gıda desteği için" açıklamasıyla 350 TL tutarında EFT gönderdiği ifade edildi.

Mütaalada; sanık Özlem Dalkıran'ın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza aldığı anlaşılan Aşur Can Acar isimli şahsa 15 Aralık 2015 tarihinde "Iraklılar için" açıklamasıyla 200 TL tutarında EFT gönderdiği, PKK/KCK terör örgütüne, Milli Güvenlik Kurulu'nda devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ile kapatılan dernekler listesinde bulunan "Roboski İçin Adalet Yeryüzü İçin Barış Derneği" isimli kuruma 1 Eylül 2014 tarihinde 250 TL tutarında EFT gönderdiği tespit edildiğine dikkat çekildi..

VELİ ACU, FİRARDA OLAN BYLOCK KULLANICISI EROL OHTAMIŞ'LA İRTİBATLI

Mütaalada; sanıklardan İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Veli Acu'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında halen firari olan Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki kamu görevinden ihraç edilen ve ByLock isimli programı kullandığı bildirilen Erol Ohtamış isimli şahıs ile görüşme ve mesajlaşma kaydının olduğu ifade edildi..

PKK'DAN TUTUKLANAN FATİH BARSAK'LA 93 GÖRÜŞME KAYDI BULUNUYOR

Mütaalada; Veli Acu'nun, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK terör örgütünün Gençlik Yapılanması'na DHG (Devrimci Gençlik Hareketi) yönelik 17 Ağustos 2015 tarihinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Fatih Barsak isimli şahısla 93 görüşme kaydının bulunduğuna dikkat çekildi.

Mütaalada; sanık Veli Acu'nun üst ve oteldeki eşya aramalarında elde edilen dijital materyallerin incelenmelerinde elde edilen sonuçlar şöyle ifade edildi:

"DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek suçundan tutuklanan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen ile ilgili yazıların olduğu, PKK/KCK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın yazmış olduğu 'Mektuplar belgeler zafer kazanan tarzın özdilidir', 'Nasıl savaşmalı (Halk savaşı ve ordulaşma üzerine Cilt 1' ve 'PKK'ya dayatılan tasfiyecilik ve tasfiyeciliğin tasfiyesi' adlı kitapların pdf hali,

Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce terör örgütünün ve mensuplarının şiddet eylemlerinin propagandası yapıldığı için tüm nüshalarının el konulmasına karar verilen Fevzi Yetkin ve Mehmet Tanboğa isimli şahıslara ait "4'lerin gecesi" isimli kitapların PDF hali bulunduğu.."

Mütaalada; sanığın kapatılan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza aldığı anlaşılan Mustafa Bayar isimli şahsa 27 Ocak 2017 tarihinde bin TL EFT gönderdiği, aynı şahıstan 9 Şubat 2017 tarihinde 750 TL tutarında EFT aldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

ÜSTÜN, GHRAVİ, STEUDTNER, EKREM VE ÖZBEKLİ'NİN; TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM YAPILDIĞINA DAİR DELİL YOK

Mütaalada; sanıklardan İlknur Üstün, Ali Ghravi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem, Muhammet Şeyhmus Özbekli'nin dijital incelemelerinde bulunan belgelerde ve MASAK raporunda terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığı, sanıkların örgüt üyesi olduğundan bahisle haklarında dava açılan kişiler ile yaptıkları görüşmelerin savunmalarında açıkladığı üzere hayatın olağan akışına uygun görüşmeler olduğu, dosya kapsamında başka delilin bulunmadığı ifade edildi..

"TANER KILIÇ, FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYE OLMA SUÇUNU İŞLEDİ"

Mütaalada; şöyle denildi:

MASAK, ilişki irtibat raporları Bank Asya kayıtları, ByLock kayıtları ve dijital inceleme sonuçları ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde;

"Sanık Taner Kılıç'ın dijitallerinde yapılan incelemede örgüt liderinin 41 saniyelik videosunun olduğu, örgütle iltisaklı Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatından sonra talimata uygun olarak örgütsel tavırla para yatırdığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensupları arasında iletişimi sağlamak, örgüt lider ve yöneticilerinden emir ve talimatlarını aktarmak için geliştirilip kullandığı ve bu niteliği ile örgüte aidiyetin, örgüte mensubiyet ve üyeliğin delili olduğu Yargıtay ictihatıyla kabul edilen ByLock programını kullanmak, örgüt lider ve yöneticilerinden söz konusu program üzerinden emir ve talimat alarak, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı ve bu şekilde gerçekleştirdiği eylemlerle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye olma suçunu işlediği.."

"KURŞUN, ESER, DALKIRAN, TAŞTAN VE ACU; SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİ FETÖ/PDY, PKK/KCK VE DHKP-C'YE YARDIM ETME SUÇUNU İŞLEDİ"

"Diğer sanıklar sanıklardan Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun terör örgütleri ve mensuplarıyla olan irtibatları, faaliyet alanları itibariyle sivil toplumu etki güçlerinin bulunmaları, terör örgütlerince benimsenen ve örgütlerin yaşantılarını sürdürmelerine yönelik, faaliyet şekillerinin vazgeçilmez unsuru olan yöntem ve taktiklerle ilişkin devletimizin Anayasal düzeni ve toplum huzurunu hedef alan, ülkemiz aleyhine gerçekleştirilen uluslararası faaliyetlerde taşeronluk görevi üstlendikleri izahtan vareste olan terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda sivil toplum örgütleri faaliyeti görüntüsü altında organize edilen ve terör örgütlerince desteklenen, şiddet eylemleriyle kamu düzenini tehdit eden, toplumsal kaosa dönüşecek hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenledikleri, bağlantılı oldukları terör örgütleri lehine faaliyette bulundukları, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun üzerine atılı silahlı terör örgütleri (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP-C) yardım etme suçunu işledikleri…"

"Sanıklardan İlknur Üstün, Ali Ghravi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem, Muhammet Şeyhmus Özbekli hakkında ise Silahlı terör örgütlerine yardım etme suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatlerini istendi.

SANIKLAR; 15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. (KENAN KIRAN / SABAH)