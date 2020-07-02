Türkiye'nin gurur projesi açılıyor! 'Mavi Rüya' Başkan Erdoğan tarafından açılacak
Türkiye, gurur grojeleri arasına bir yenisini daha ekliyor. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesinin 3. merhalesi KOS 1,2,3'ün açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla yarın yapılacak. Proje ile 14 bin futbol sahası kadar alan daha suya kavuşacak.
65 MİLYON LİRA KATKI VE 7 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI
Konya Ovası Projesi (KOP), Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük entegre sulama projesi konumunda bulunuyor. Proje ile 14 bin futbol sahasına denk gelen 72 bin 650 dekarlık alan daha suya kavuşuyor. Projenin en büyük ve geniş sulama kısmını Konya Çumra Projesi oluşturuyor. Konya-Çumra Projesi'nin 3. merhalesinde yer alan ve inşası tamamlanan KOS 1,2,3 ile Çumra, İçeriçumra, Doğanlı, Dineksaray ve Alibeyhüyüğü'nde 72 bin 650 dekarlık alan suya kavuşacak. Bu sulama sayesinde ülke ekonomisine yıllık 65 milyon lira katkı ve 7 bin kişiye iş imkânı sağlanacak.
İNŞA EDİLECEK 3 BARAJ İLE KONYA'NIN YERALTI SUYU DESTEKLENECEK
Proje ile Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşalan sularının yıllık 414 milyon metreküpü, inşa edilecek olan 3 baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak. Getirilecek bu su ile hem Konya Ovası'nın yeraltı suyu hem de 2 milyon 234 bin 100 dekarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecek.
Öte yandan, 2015 yılında işletmeye alınan Bağbaşı Barajı'nda depolanan ve Mavi Tünel aracılığıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyla 1 milyon 480 bin dekar alan sulanarak ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlandı.
KONYA'NIN MAVİ RÜYASI: MAVİ TÜNEL
Konya-Çumra 3. merhale projesinin en önemli ayağını 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel oluşturuyor. 2015 yılında hizmete alınan Mavi Tünel Projesi, Urfa tünellerinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama tüneli konumunda. "Konya'nın mavi rüyası" olarak bilinen tünelden saniyede 36 metreküp su Konya Ovası'na akıtılıyor.
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