TikTok kapanıyor mu? TikTok yasaklanacak mı? Sosyal medya uygulamaları yasaklanıyor mu?
TikTok kapanıyor mu? Dünyanın en büyük video paylaşım siteleri arasında yer alan TikTok büyük skandala imza attı. Gelen bilgilere göre TikTok uygulamasında veri ihlali yapılması büyük yankı uyandırıyor. Türkiye'de 30 milyon takipçisi olduğu tahmin edilen TikTok'un kaydetmekten paylaşmaya, gözetlemekten kopyalamaya kadar bir çok hata yapmış olabileceği ifade ediliyor. Peki, TikTok kapanıyor mu? TikTok yasaklanacak mı? Sosyal medya uygulamaları yasaklanıyor mu? İşte detaylar...
TikTok kapanıyor mu? TikTok yasaklanacak mı? Sorularının cevapları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok uygulaması hakkında inceleme başlattı. Video ve mesaj paylaşma organı olan TikTok'un kişisel verileri ihlali konusunda aldığı şikayetler sonrasında yetkili kurum harekete geçti. Ülkemizde yaklaşık 30 milyon takipçisi olduğu tahmin edilen uygulama hakkında alınacak karar bekleniyor. Peki, TikTok kapanıyor mu? TikTok yasaklanacak mı? Sosyal medya uygulamaları yasaklanıyor mu? İşte detaylar...
Video paylaşma ve canlı yayın imkanı sağlayan Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, yeni veri ihlali iddiasıyla gündeme geldi. ABD'li sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit, TikTok'un topladığı verilerle ciddi güvenlik ve gizlilik ihlali yaptığını yazdı. Çinli ByteDance firması bünyesinde yer alan TikTok'un dünyada 2 milyar, Türkiye'de ise 30 milyon kullanıcısı bulunuyor.
GÜVENLİĞE TEHDİT
Milliyet'te yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TikTok'un veri ihlalleri ve güvenlik sorunları nedeniyle sürekli gündem oluşturan bir sosyal ağ olduğunu anımsattı. Ancak son iddiaların bu mecranın siber güvenlik açısından önemli bir sorun teşkil ettiğini gözler önüne serdiğini belirten Kırık, "Türkiye'de de yoğun kullanılan TikTok özellikle çocuklar ve gençler tarafından sürekli tercih ediliyor. Ancak veri ihlalleri konusunda dünyada farklı yaptırım kararları alınıyor.
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