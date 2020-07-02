02 Temmuz 2020, Perşembe
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CHP kurultayı daha başlamadan alev aldı!

Karışık yapısıyla bilinen 'de kurultay süreci yaklaşırken flaş gelişmelerde yaşanmaya başladı. Parti içinde kendilerini daha 'solcu' olarak tanımlayan Gelecek İçin Biz grubu, önemli bir açıklama yaptı. CHP'de Genel Başkanlığa aday olan 'in başını çektiği grup tarafından 37'nci öncesi yapılan açıklamada, "Mevcut anti demokratik yönetim anlayışını mı onaylayacağız, yoksa demokratik bir örgüt ve parti yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?" ifadeleri dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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CHP KURULTAYI DAHA BAŞLAMADAN ALEV ALDI!

'de 37'nci süreci başladı. Parti içinden CHP Genel Başkanı ve yönetim kadrosuna ses yükseltmeler başladı. 37'nci Olağan Kurultay öncesi partinin sol kanadında yer alan kişilerin yer aldığı 'Gelecek İçin Biz' grubundan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Mevcut anti demokratik yönetim anlayışını mı onaylayacağız, yoksa demokratik bir örgüt ve parti yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?" ifadeleri ile delegelere mesaj verildi.

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GENEL BAŞKAN ADAYI İLHAN CİHANER'İN BAŞINI ÇEKTİĞİ GRUPTAN FLAŞ AÇIKLAMA
Hemen hemen her kurultayda büyük olayların yaşandığı ve Kılıçdaroğlu'na diğer adaylar tarafından büyük tepki gösterildiği anlara şahit olunuyor. 37'nci Olağan Kurultay'a sayılı günler kala koltuğa aday olan 'in başını çektiği grup, demokratikleşme çağrısında bulundu.

Çağrıda, "Mevcut anti demokratik yönetim anlayışını mı onaylayacağız, yoksa demokratik bir örgüt ve parti yönetimi anlayışını mı hayata geçireceğiz?" delegelerin desteği istendi.



MUHARREM İNCE ADAY OLMAYACAK
Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert söylemler ile aday olan ve delegelerin ciddi desteğini alan bu defa aday olmayacak. Delegelerden bir talep gelirse aday olacağını ifade eden İnce'nin beklediği talebin gelmediği ve yakın çevresine bu nedenle aday olmayacağını söylediği belirtiliyor.

İnce'nin yeniden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve partiden bu konuda destek beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



KURULTAY NE ZAMAN?
MYK'de kurultayın 25-26 Temmuz'da yapılabileceği belirtildi. Bu konuda fikir birliği sağlanması üzerine kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı. Aksi bir karar halinde ağustos ayı içinde kurultayın kesin olarak yapılacağı belirtiliyor.

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