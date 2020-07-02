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'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye dahil toplam 9 ülkede uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen "Bataklık" operasyonunda uyuşturucu baronu ve kırmızı bültenle aranan Çetin Gören gözaltına alındı. Dünya gündemine oturan operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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'BATAKLIK' OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

Türkiye ile birlikte 9 ülkede gerçekleşen, uluslararası uyuşturucu örgütlerine yönelik "Bataklık" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bilindiği gibi dev operasyonda, 28 yıl önce Türk emniyetinin Deniz Kuvvetleri desteğiyle yaptığı Kısmetim-1 ve 27 yıl önceki Lukcy-S operasyonlarıyla adını duyuran uyuşturucu baronu ve kırmızı bültenle aranan Çetin Gören de gözaltına alındı.

11 ilde 110 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 74 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheli ise aranıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

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