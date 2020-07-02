02 Temmuz 2020, Perşembe
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ABD'li uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı

Son dakika haberi... Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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ABD'Lİ UZMANDAN KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞLA İLGİLİ UYARI

'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC'ye röportaj verdi.

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil." yorumunda bulundu.

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.

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