02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haftanin ve Zap böyle vuruldu! İnlerini başlarına yıktık...

Uludere'nin karşısındaki 'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, İHA’larla tek tek belirlenen terör hedefleri, 40 kilometre etkili mesafeye sahip tarafından yoğun ateş altına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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HAFTANİN VE ZAP BÖYLE VURULDU! İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK...

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'ın kuzeyindeki ve ile Gare, Avaşin- Basyan, Hakurk, Metina'da başlattığı "Pençe-Kaplan Harekatı" sürüyor. Bölgede yapılan keşif ve gözetlemeler ile İHA'larla daha önceden belirlenen terör hedefleri, sınırın sıfır noktasından, 40 kilometre etkili mesafeye sahip tarafından yoğun ateş altına alındı. Gece ve gündüz etkili bir şekilde vurulan hedefler imha edilirken, obüs toplarının düştüğü bölgede şiddetli patlamalar yaşandı. , Haftanin ve Zap Vadisi'nde hedefleri imha eden T-155 Fırtına Obüsleri'nin, görüntülerini paylaştı.

MSB yayınladı! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor MSB YAYINLADI! PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA TERÖR HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURULUYOR

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