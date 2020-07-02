Son dakika: Dünya sosyal medya terörüne geçit vermiyor
Yeni bir enformasyon çağına giren dünyada çözüm bekleyen en büyük sorunlardan biri de sanal/ dijital teröre karşı alınacak önlemler. Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere çoğu ülke sosyal medya kanallarının daha yoğun hukuki denetime tabi tutulmalarını ve içeriklerinin denetlenmelerini öngören yasalar çıkarıyor.
Öyle ki birçok uzmana göre dijital terör konvansiyonel terörü çoktan sollamış bulunuyor. Özellikle Google, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Appstore, Spotify, Apple, Yandex, Netflix, Steam ve Wikipedia gibi dijital ve sosyal medya devlerinin ulusal kanunları tanımayan, hak ve özgürlükleri çiğneyen politikaları çoğu ülkede tepkiye yol açıyor. En çok da bu devlerin vergi denetiminden muaf şekilde hareket etmesi sorun oluyor.
Bu amaçla başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere çoğu ülke sosyal medya kanallarının daha yoğun hukuki denetime tabi tutulmalarını ve içeriklerinin denetlenmelerini öngören yasalar çıkarıyor. Bunun son örneği Twitter'ın sansürüne uğrayan ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı sosyal medya kararnamesiydi. Türkiye ile beraber bazı ülkelerin geçtiğimiz aylarda Facebook, Google, YouTube, Twitter gibi şirketlere uyguladığı Dijital Hizmet Vergisi, ABD yönetimini rahatsız ediyor.
TÜRKİYE'YE TAVIR BAŞKA!
15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye'nin OHAL kararını eleştiren Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ'ın terör saldırılarından sonra 3 yıllık OHAL yasaları çıkarmaktan çekinmedi. DEAŞ propagandası yapan hesapların bulunduğu evlere özel timlerle savaş sahnelerini aratmayan baskınlar düzenlendi. Avrupa'da sosyal medyada terör propagandası ve nefret içeren paylaşımlarda bulunmak suç kabul edilirken, yasaları ihlal edenlere verilen cezaların son dönemde ciddi artış göstermesi dikkati çekiyor.
FRANSA: Facebook, 2017'nin mayıs ve haziran aylarında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 30 bin sahte ve tartışmalı hesabı askıya aldı. 2017'de yüzde 60'ı terörle ilişkili 864 internet sitesinin kapatıldığı Fransa'da, bin 847 kişi hakkında terör propagandası yapma ve teröre övgü suçlarından işlem yapıldı.
ALMANYA: Facebook, 23 Ağustos 2017'de, Almanya'da yaklaşan 24 Eylül seçimleri nedeniyle 10 bin hesabı askıya aldığını bildirdi.
İNGİLTERE: İngiltere'de, İletişim Yasası'nın 127. maddesini ihlal edenler, hapis cezasına çarptırılabiliyor. Terörle mücadele kanunu kapsamına giren mesajlarda cezalar artıyor. 2016'da Google profil inde DEAŞ'ı öven Sagheer Hussain 5 yıl hapse mahkum edildi.
İSPANYA: İspanya'da ise Ulusal Mahkeme, 1973'te ETA saldırısında Luis Carrero Blanco ile ilgili sosyal medyada alaycı ve küçük düşürücü ifadeler kullan Cassandra Vera Paz'a 1 yıl hapis cezası verdi.
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