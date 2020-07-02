CHP ve İYİ Parti çark etti! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu dalga geçti...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni doğan çocuğu Hamza Salih ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlara ilk yaptıkları açıklamalarla kınamış gibi görünen CHP ve İYİ Parti daha sonra yine çark etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyadaki çirkin saldırıları ilk yaptıkları açıklamalarla kınamış gibi görünen CHP ve İYİ Parti daha sonra yine çark etti. CHP ve İYİ Parti, Başkan Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerine de çarpıtarak algı operasyonuna girişti.
AKŞENER'LE KILIÇDAROĞLU DALGA GEÇTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, çirkin saldırıyı görmezden gelerek "Sosyal medyadan yükselen itirazı hazmedemiyorlar" diye konuştu. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen "Gençler 'özgürlük' dedikçe cevabınız sansürden başka bir şey değildi. Bu böyle gitmeyecek, dislike'lar ilk seçimde oya dönüşecek" diyerek algı mühendisliğine soyundu. CHP'li Muharrem İnce ise "Bizim sosyal medyadan başka kendimizi ifade edebileceğimiz mecra kalmadı" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda,"Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" diyerek sözde espri yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'in attığı tweet'e cevap niteliğinde "Hırsından şimdi spolier verir" mesajıyla ahlaksızlığa alkış tuttu.
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