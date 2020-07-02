02 Temmuz 2020, Perşembe
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CHP ve İYİ Parti çark etti! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu dalga geçti...

’ın yeni doğan çocuğu Hamza Salih ve eşi ile ilgili sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlara ilk yaptıkları açıklamalarla kınamış gibi görünen ve İYİ Parti daha sonra yine çark etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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CHP VE İYİ PARTİ ÇARK ETTİ! EDEPSİZLİĞE ALKIŞ TUTTULAR...

ve eşi 'a yönelik sosyal medyadaki çirkin saldırıları ilk yaptıkları açıklamalarla kınamış gibi görünen ve İYİ Parti daha sonra yine çark etti. CHP ve İYİ Parti, Başkan Erdoğan'ın " mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerine de çarpıtarak algı operasyonuna girişti.



AKŞENER'LE KILIÇDAROĞLU DALGA GEÇTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, çirkin saldırıyı görmezden gelerek "Sosyal medyadan yükselen itirazı hazmedemiyorlar" diye konuştu. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen "Gençler 'özgürlük' dedikçe cevabınız sansürden başka bir şey değildi. Bu böyle gitmeyecek, dislike'lar ilk seçimde oya dönüşecek" diyerek algı mühendisliğine soyundu. CHP'li ise "Bizim sosyal medyadan başka kendimizi ifade edebileceğimiz mecra kalmadı" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı de sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda,"Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" diyerek sözde espri yaptı. da Akşener'in attığı tweet'e cevap niteliğinde "Hırsından şimdi spolier verir" mesajıyla ahlaksızlığa alkış tuttu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: HİZMET EDİP TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: HESABINI ELBETTE SORACAĞIZ

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