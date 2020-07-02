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Köpek balığını avlayan kuşun görüntüleri ağızları açık bıraktı!

olduğu belirtilen büyük bir kuş, denizde bir köpek balığını avladı. Havada ağzında köpek balığı ile görüntülenen kuş görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntü kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izledi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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KÖPEK BALIĞINI AVLAYAN KUŞUN GÖRÜNTÜLERİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

olduğu belirtilen büyük bir kuş, denizde bir köpek balığını avladı. Geniş kanatları ve büyük yapısıyla görenleri şoke eden kartalın balığı denizden alarak götürdüğü anlar anbean kayda alındı.

Köpek balığını avlayan kuşun görüntüleri ağızları açık bıraktı! KÖPEK BALIĞINI AVLAYAN KUŞUN GÖRÜNTÜLERİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Havada ağzında köpek balığı ile görüntülenen kuş görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntü milyonlarca kişi tarafından izledi. Videonun altına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

DAMLA KAYA - SABAH

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