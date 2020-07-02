02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Normalleşme sonrası bir ilk

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Normalleşme sonrası bir ilk

Son dakika haberine göre Başkan , yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk ziyaretini ’a yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATAR'A ZİYARET!

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk ziyaretini 'a gerçekleştirdi. Başkan , yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı. Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ile birlikte özel uçak 'TUR' ile saat 12.05'te 'ndan hareket etti.

Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Normalleşme sonrası bir ilk | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATAR'A ZİYARET! NORMALLEŞME SONRASI BİR İLK | VİDEO

Başkan Erdoğan'ı havalimanından Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA