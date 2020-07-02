Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Normalleşme sonrası bir ilk
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a yaptı.
Başkan Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı. Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte özel uçak 'TUR' ile saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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