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ABD’de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi

’de 24 saatte 52 binin üzerinde yeni (Covid-19) vakasının tespit edildiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, “Çok yakında bir aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum” derken, aynı zamanda süreci iyi yönettiklerini de ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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KORONADA TARİHİ SAYI: 24 SAATTE 50 BİNİ GEÇTİ

'nin verilerine göre 'de 24 saatte 52 bin 898 yeni vakası tespit edildi.

Alaska, Arizona, Kaliforniya, Georgia, Idaho, Oklahoma, ve Teksas eyaletlerinde rekor vaka sayılarına ulaşıldığı, ABD'nin farklı eyaletlerinde de durumun ciddileştiği belirtildi.

TRUMP: ÇOK YAKINDA BİR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ
ABD Başkanı , Fox Business'a yaptığı açıklamada, "Çok yakında bir aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum" derken, aynı zamanda süreci iyi yönettiklerini de ifade etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. ülke genelinde yeterli önlemlerin alınmaması durumunda günlük vaka sayısının 100 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ülke genelinde vaka sayısı 2 milyon 779 bin 953'e ulaşırken 130 bin 798 kişi ise hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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