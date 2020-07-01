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Van Gölü'nde göçmen faciası! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | VİDEO

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Giriş: 01.07.2020 09:59
Güncelleme:01.07.2020 10:04
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu, Van Gölü'nde yaşanan göçmen faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Teknede 55-60 göçmenin bulunduğu değerlendirildi. 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, köyün muhtarı açığa alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki göçmen faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kayıp teknede 60 civarı kaçak göçmen vardı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dün itibariyle de 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşmıştık. Bu sabah bu sayı 6 oldu.

İlgili kişilerin ifadelerinde çelişkiler söz konusu. Yaklaşık şu anda 11 kişi gözaltında. İlgili köyün muhtarı açığa alındı."

Tekneden yüzerek çıkan Medeni Akbaş gözaltına alındı. Akbaş, daha sonra kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdüğü bölgeye getirildi.

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