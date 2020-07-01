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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor | Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Koronavirüs başkanlığında, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı basın açıklaması yapacak. Peki, neleri ele alacak? ’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
Koronavirüs başkanlığında, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı basın açıklaması yapacak.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının 'nda da yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlıyor. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz'a denk geliyor. Yılın ilk dini bayramında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak.' dedi.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

24 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

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